اهتمامات الصحف الباكستانية السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جدة رئيس وزراء باكستان عمران خان.

واهتمت بتحذير الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي للهند بقدرة بلاده على الرد بكل قوة على أي عدوان.

وأخبرت عن مطالبة باكستان من مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة وذات مغزى لحماية حقوق الإنسان في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وأشارت إلى مشاركة رئيس الوزراء عمران خان في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتمثيل بلاده.

وعرجت على ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات عمران خان التي دعا فيها الباكستانيين بعدم التسلل إلى إقليم كشمير للقيام بأي عمل مسلح بذريعة الجهاد.

أمنياً أخبرت عن مقتل ضابط وجندي من رجال الجيش الباكستاني جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون من أفغانستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وتناقلت إدانة الأمم المتحدة للهجمات المتزايدة لحركة طالبان في أفغانستان منذ انهيار محادثات السلام الجارية بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لتحسين الاقتصاد الوطني ومعالجة أزمة نقص الطاقة.