نفت إدارة تلفزيون المستقبل جملة وتفصيلاً كل ما تداولته وسائل إعلام ومواقع اخبارية عن وضع تلفزيون المستقبل، مؤكدةً أنّ هذه الاخبار غير صحيحة ومغرضة.

وشدّدت في بيان على أنّ تلفزيون المستقبل "كان وسيبقى مستمرًا في خطه وليس مطروحًا للبيع او لأي تغيير في هويته او ملكيته"، مشيرة إلى أنّه "مستمر في رسالته كما كان منذ تأسيسه".