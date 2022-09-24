إصابة 3 صحفيين فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال بالخليل

أصيب 3 صحفيين فلسطينيين بجروح متفاوتة، اليوم السبت جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، خلال قمعها فعالية لمساندة مواطنين مهددين بالتهجير في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعتهم من التغطية.

قال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مشهور الوحواح، وأصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، فيما أصيب الصحفي فادي خلاف الذي يعمل في تلفزيون فلسطين بالإغماء، وكذلك المصور الصحفي وسام الهشلمون، وعولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

كانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.

قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن هذه الفعالية الهادفة كانت لمساندة المواطنين في التجمعات السكانية في منطقة "المسافر"، في ظل الهجمة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الذي يسعى للاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، وإنشاء معسكرات تدريب.