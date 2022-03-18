طالبان تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية
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"طالبان" تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية

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العرب اليوم - "طالبان" تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية

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كابل - العرب اليوم

أعلن مدير قناة tolo tv الأفغانية، اليوم الجمعة أن رجال استخبارات "طالبان" جاؤوا ليلا لاعتقال ثلاثة موظفين من القناة.

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طالبان تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية طالبان تعتقل صحفيين بسبب فرض رقابة على تقارير تلفزيونية



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