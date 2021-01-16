وفاة المذيع فهد الحمود أحد عمالقة التلفزيون السعودي

توفي المذيع التلفزيوني السعودي فهد الحمود، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.وحسب صحيفة "سبق" المحلية، سيتم الصلاة على الجنازة غدا الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة شمال الرياض.ونعى الوسط الإعلامي السعودي فهد الحمود، نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.والحمود خريج كلية الآداب في جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وقضى 33 عاما من عمره في العمل الإعلامي الرسمي السعودي، تنوع بين نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية.