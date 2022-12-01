قررت حكومة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، حظر بث المحطات الإذاعية "آزادي" (الحرية)، و "صوت أمريكا"، نقلا عن وزارة الثقافة والإعلام ونقل عن رئيس جهاز الرقابة على البث بالوزارة، عبد الحق حمد، أن إذاعتي "آزادي" و"صوت أمريكا" بدأتا البث بعد الاحتلال الأمريكي، والآن تم حظرهما بسبب التغطية أحادية الجانب للأحداث وعدم الالتزام بأخلاقيات الصحافة.