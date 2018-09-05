أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على تفاصيل الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى الصين للمشاركة في أعمال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي, مشيرة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين تتعلق بمشاريع اقتصادية وصناعية.
دوليًا.. تناولت صحف الأربعاء الوضع الليبي، حيث تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة طرابلس بسبب الاشتباكات الدائرة بين عدد من المليشيات المسلحة على مدى أسبوعين متسببة في نزوح مئات العائلات جنوب العاصمة وسط توقعات بارتفاع في عدد القتلى بعد أن تجاوز الـ 50 شخصًا.
وفي الملف الفلسطيني كتبت عن إصابة عشرات الفلسطينيين أمس باختناق بسبب استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقه عليهم جنود الجيش الإسرائيلي غرب رام الله.
ونقلت الصحف إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل أمس، استقالتها من الحكومة لأسباب شخصية لتصبح بذلك ثاني وزيرة تستقيل من حكومة ادوارد فيليب بعد وزير البيئة, وسط انتظارات بإعلان تحوير وزاري في البلاد خلال الفترة القادمة.
وانتقت صحف تونس من ضمن أخبار إقليمية ودولية متفرقة نبأ انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة واعتقال من قام بذلك , وتحذير لجنة الانتخابات المركزية الروسية شركة " غوغل " من أي تدخل في حملة الانتخابات المحلية في روسيا.
GMT 16:16 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 16:13 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:06 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 15:52 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
GMT 15:51 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأربعاء
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
أرسل تعليقك