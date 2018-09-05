أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على تفاصيل الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى الصين للمشاركة في أعمال القمة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي, مشيرة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين تتعلق بمشاريع اقتصادية وصناعية.

دوليًا.. تناولت صحف الأربعاء الوضع الليبي، حيث تصاعدت وتيرة العنف في العاصمة طرابلس بسبب الاشتباكات الدائرة بين عدد من المليشيات المسلحة على مدى أسبوعين متسببة في نزوح مئات العائلات جنوب العاصمة وسط توقعات بارتفاع في عدد القتلى بعد أن تجاوز الـ 50 شخصًا.

وفي الملف الفلسطيني كتبت عن إصابة عشرات الفلسطينيين أمس باختناق بسبب استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقه عليهم جنود الجيش الإسرائيلي غرب رام الله.

ونقلت الصحف إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية لورا فليسيل أمس، استقالتها من الحكومة لأسباب شخصية لتصبح بذلك ثاني وزيرة تستقيل من حكومة ادوارد فيليب بعد وزير البيئة, وسط انتظارات بإعلان تحوير وزاري في البلاد خلال الفترة القادمة.

وانتقت صحف تونس من ضمن أخبار إقليمية ودولية متفرقة نبأ انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة واعتقال من قام بذلك , وتحذير لجنة الانتخابات المركزية الروسية شركة " غوغل " من أي تدخل في حملة الانتخابات المحلية في روسيا.