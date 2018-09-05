اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء بأعمال الدورة الـ 13 لمنتدى ينعقد في دوبروفنيك بكرواتيا حول "تعزيز المرونة .. البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ودول غرب البلقان"، مبرزة أن المنتدى خصص لمناقشة العديد من القضايا في مقدمتها الهجرة والإرهاب والتغيرات المناخية ومختلف التهديدات التي تواجه البحر الأبيض المتوسط على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

من جانب آخر.. واصلت صحف الأربعاء اهتمامها بمشاركة وفد مغربي رفيع في أعمال قمة التعاون الصيني- الإفريقي في بكين، التي تسعى إلى النهوض بالتعاون الاقتصادي بين الصين وبلدان إفريقيا.

على المستوى الدولي.. تطرقت إلى المشاورات الجديدة التي تطلقها الأمم المتحدة غدًا في جنيف بين أطراف النزاع باليمن في محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب في اليمن.

وتابعت الصحف الأوضاع بالعاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد انفلاتًا أمنيًا مستمرًا، وفشل كل محاولات التهدئة والوساطة في وقف الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة.

وتناولت الوضع في محافظة إدلب التي تشكل محور مباحثات دولية تسبق عملية عسكرية وشيكة للجيش السوري.

ونقلت تحذيرات الرئيس الأمريكي من مأساة إنسانية محتملة بإدلب في حال تعرضها لهجوم متهور من قوات النظام.

وتوقفت صحف المغرب عند أقوى إعصار يضرب اليابان.