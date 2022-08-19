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ريا أبي راشد تُعلن وفاة والدها

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العرب اليوم - ريا أبي راشد تُعلن وفاة والدها

الإعلامية ريا أبي راشد
دبي - العرب اليوم

أَعلَنَت الإعلامية اللبنانية رَيّا أَبي راشد وفاة والدها بصورة مفاجئة، حيث والفته المنية منذ أكثر من أسبوعين دون إعلام أحد من وسائل الإعلام أو حتى مشاركة أحد من زملائها معاناة رحيل والدها. وبَيّنت رَيّا في مَنشورها الذي حَمَل صورة لها وهي تحتضن أبيها الراحل أنّها آثرت عدم إعلان الخبر إلا متأخراً لتعيش الحزن منفردة وتَحمِلَ مشاعر الحداد برفقة عائلتها الصغيرة وإخوتها فقط. وعلقت رَّيا على فقدان والدها في الرابع من أغسطس (آب) الجاري بصورة لها معه وهي تحتضنه بشغفٍ كأنه عناق الرحيل، لتقول: «مرحباً جميعاً. شكراً لكم جميعاً على إرسال رسائل إليّ للتحقّق من سبب ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة»، وأضافت ريا: «توفي والدي، الذي كان الجميع يعشقه، فجأة في الرابع من آب (أغسطس)، وكنت أنا وإخوتي بحاجة إلى وقت خاص للحزن. سأعود هنا قريباً. الحب للجميع... ريا».

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ريا أبي راشد تُعلن وفاة والدها ريا أبي راشد تُعلن وفاة والدها



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