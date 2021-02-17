mbc تكشف تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب وحالته الصحية
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"MBC" تكشف تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب وحالته الصحية

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العرب اليوم - "MBC" تكشف تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب وحالته الصحية

الإعلامي عمرو أديب
القاهرة - العرب اليوم

أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد.   وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث إصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.   وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

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mbc تكشف تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب وحالته الصحية mbc تكشف تفاصيل حادث الإعلامي عمرو أديب وحالته الصحية



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