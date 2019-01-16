اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم باطلاع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، سفراء - الاتحاد الأوروبي- والقائمين بأعمال الولايات المتحدة والنرويج، على الاستعدادات الجارية لانطلاقة المفاوضات بين حكومة أفريقيا الوسطى والحركات المسلحة بالخرطوم يوم 24 يناير الجاري.

ونقلت الصحف عن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قوله إن شيئاً لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، مشيراً إلى أن الحوثيين لم ينسحبوا من الموانئ أو من أي مكان، كما لم يُتفق على إجراءات بناء الثقة.

وعرجت صحف الصباح على دعوة منظمة – اليونيسيف- إلى توفير الحماية والرعاية الطبية والإنسانية وتسهيل وصول القوافل الإنسانية لجميع الأسر العالقة في مناطق ركبان ودير الزور بسبب الظروف المعيشية القاسية.

وركزت على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تعرقل التنمية في الشرق الأوسط باحتلالها الأراضي الفلسطينية، مجدِّداً الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت صحف السودان إلى رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة، مساء أمس، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.