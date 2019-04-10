أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، اهتمامًا بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية هي بين القوى المعادية للسلام، مع بروز الوجه المتطرف والعنصري بشكل علني وواضح لدى الأحزاب الكبيرة.

وأوردت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات تعميق الاستيطان الاستعماري الاحلالي بأشكاله كافة، في ظل الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته.

ونشرت صحف الأربعاء ، استذكار المجلس الوطني الفلسطيني، الذكرى الـ 71 لمذبحة "دير ياسين" الأليمة، وتأكيده أن هذا النهج والاسلوب ما زال مستمرًا من قبل الدولة القائمة بالاحتلال.

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات لباحات المسجد.

ولفتت الانتباه إلى مقتل سبعة مصريين، بينهم أربعة رجال شرطة وطفل، وإصابة 26، إثر تفجير انتحاري بالشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وواكبت صحف فلسطين اليوم الانتخابات الإسرائيلية ، حيث أظهرت النتائج الأولية تعادل حزبي الليكود وحزب أزرق أبيض بعدد المقاعد.