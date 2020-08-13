وفاة مني أيمن بعد أيام من رحيل مصطفي حفناوي

أيام قليلة مرت على رحيل اليوتيوبر والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى حفناوي، خبر صادم آخر هز مواقع التواصل الاجتماعي.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الشابة منى أيمن بشكل مفاجئ ومأساوي، وذلك بعد أن نشر خطيبها رسالة بينه وبينها على تطبيق التراسل الواتساب.

وكانت آخر رسالة منها عن مصطفى الحفناوي، حيث قالت فيها: «مات… لا إله إلا الله… قلبي اتقبض»، لينشر خطيبها صورة من المحادثة التي لم تخلُ من الحب معلقًا: «كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بساعات تروحي كدا مني في لحظة مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق».

ويُذكر أن خطيبها مصطفى قنديل الذي يعمل بأحد المطاعم بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة نشر منشورا بشكل مفاجئ وكتب فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي هتوحشيني أوي مش مصدق أنا لسا مكلمك من ساعتين سبتيني وروحتي فين ربنا يرحمك ويصبرني ويعوض عليا بعيد عنك ومش عارف أجيلك مين هيطبطب عليا من بعدك من هيصبرني علي غربتي بعدك يا رب يا رب صبرني يا رب”.

ولم يتوقف قنديل عن كتابة المنشورات المؤثرة حول محبوبته التي رحلت فجأة: “7 سنين يا حبيبتي معايا ع الحلوة والمرة سبتيني فجأة وروحتي مني وأنا بعيد عنك ومش قادر حتى أشوفك يا حرقة قلبي عليكي” مضيفًا: “بيقولوا ان دفنتك بكره الساعة 9 أنا مش مصدق الكلام دا افتحي كلميني أبوس إيدك أنا مقدرش أعيش لوحدي وانتي عارفه كدا سبتيني فجأة كدا ومشيتي”.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من التعاطف الشديد مع “اليوتوبر” مصطفى حفناوي والذي توفي بعد إصابته بجلطة ونزيف في المخ نتيجة لتناول بعض العقاقير والمنشطات، واحتل قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا “التريند” عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.