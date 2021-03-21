اهتمامات الصحف الباكستانية 21 آذار

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والدفاعية بين باكستان وسريلانكا وسلطت الضوء على تطورات فيروس كورونا حيث تستمر الإصابات اليومية في التصاعد منذ بدء الموجة الثالثة للوباء في باكستان، ما دفع السلطات الباكستانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق كما أبرزت إعلان الحكومة الباكستانية عن إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وتابعت الجهود الجارية بين إسلام آباد ونيودلهي عبر القنوات الدبلوماسية لعقد لقاء بين وزيري خارجية باكستان والهند لتخفيف التوتر بين البلدين وتحسين مستوى العلاقات الثنائية وتطرقت إلى زيارة رئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى باكستان ولقاءاته بالقيادة السياسية والعسكرية الباكستانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتناقلت أنباء إعادة فرض إجراءات الإغلاق في عدد من دول العالم وخاصة في أوروبا للحد من انتشار فيروس كورونا.