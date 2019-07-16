اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتصاعد حدة الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق على تخوم العاصمة وخاصة محور صلاح الدين وخلة الفرجان وجنوب مدينة غريان وطريق المطار، مشيرة إلى تزايد عدد القتلى إلى 1096 قتيلاً و5687 جريحًا وتزايد عدد النازحين من مناطق القتال إلى أكثر من 124 ألف نازح .

وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، موضحة أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في ظل ماتشهده العاصمة وتخومها من معارك عسكرية، والجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الليبية من أجل توضيح الحقائق.

ونقلت ما اتفق عليه أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال مشددين على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الوحيدة مع التأكيد على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري.

ورصدت ماشهدته عدة أحياء بالعاصمة طرابلس من احتجاجات تعبيرا عن غضبهم بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، مخبرة أن المتظاهرين قاموا بإغلاق الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات في أحياء أخرى أيضًا.

وتطرقت صحف ليبيا إلى بيانات جديدة تكشف عن تراجع إيرادات ليبيا من النفط 8 % على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 .