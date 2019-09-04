اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة إلى ضرورة تركيز الجهود والتعبئة الوطنية الفلسطينية باستخدام مختلف الوسائل المتاحة في مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

وتناولت صحف الصباح تأكيدات الاتحاد الأوروبي ،أن عمليات هدم إسرائيل في مناطق (ج) بالضفة الغربية والبناء الاستيطاني الإسرائيلي يشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال السلام الدائم.

وسلطت الصحف الضوء على تحذير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة الأوضاع في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط المدينة تمهيدا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المقررة غدا للمدينة، بحجة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق، والترويج لرواية الاحتلال.

وتابعت صحف فلسطين إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، ما كشف عنه الإعلام العبري أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم القيام بزيارة استعمارية استفزازية لمدينة الخليل وبلدتها القديمة وللحرم الإبراهيمي الشريف يوم غد، بحجة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق، والترويج لرواية الاحتلال إزاء ما حصل فيها.

ورصدت صحف اليوم اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيًا من الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل.