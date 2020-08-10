تفاصيل وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي وتصريح الدفن يفجر مفاجأة غير متوقعة

أعلن مطرب الراب واليوتيوبر الشهير أحمد الشبكشي وفاة اليوتيوبر والبلوجر الشهير مصطفى حفناوي، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.ومن خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب الفنان أحمد الشبكشي: «البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك».وكانت المفاجأة المدوية التي كشف عنها تصريح الدفن حول سبب الوفاة أن مصطفى حفناوي توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.تصدرت أزمة اليوتيوبر والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى حفناوي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية.

بدأت تلك الأزمة عندما انتشرت أنباء عن نقل مصطفى حفناوي إلى المستشفى، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة فقد على إثرها الوعي.يُعد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى حفناوي أحد المشاهير البارزين على السوشيال ميديا ومهتم بصناعة الفيديوهات وصاحب كافيه «قهوة طاولة» الشهير.بدأت أزمته الصحية عندما شعر مصطفى حفناوي بألم في معدته وكتفه اليمين وتوجه في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 لمستشفى الجوي بالتجمع.