اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، افتتاح العاهل الأردني عبدالله الثاني، للمنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي تناولت التطورات في الجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره.

وتابعت مطالبة الجامعة العربية بتحرك عربي فعال لتغطية العجز المالي الحالي في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين " الأونروا" ، وتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض بدون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ذات السياق سلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ل 19 فلسطينيًا بالضفة الغربية بزعم أنهم مطلوبون.

ونشرت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على برنامج الفضاء الإيراني، مع استمرار طهران في استخدام وكالات الفضاء المدنية لتطوير برامج الصواريخ البالستية.