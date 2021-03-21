اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار
آخر تحديث GMT19:13:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم

تحدثت الصحف الجزائرية اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، مبرزة أن ملفات الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل والترتيبات المرافقة لها، والتنظيم الجديد للمحافظات والمناطق الإدارية تتصدر جدول الأعمال ورصدت انتعاش الساحة السياسية أمس بعد ركود دام عدة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى بدء الأحزاب المشاركة والمقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة دخلت في سباق لحشد التأييد وتابعت صحف الأحد تصاعد الاحتجاجات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق، مشيرة إلى خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات جابت شوارع العاصمة بيروت، ومدن أخرى مطالبين بالتغيير وتأمين حقوق المواطنين.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار



أخبار ذات صلة

GMT 15:16 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

اهتمامات الصحف الباكستانية 21 آذار
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية 21 آذار

GMT 14:57 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

اهتمامات الصحف التونسية 21 آذار
العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية 21 آذار

GMT 11:47 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

وزير الإعلام المصري يصرح الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين
العرب اليوم - وزير الإعلام المصري يصرح الخطوة بادرة طيبة من الجانب التركي وتخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين

GMT 11:40 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

وزير الإعلام المصري يرحب بقرار تركيا الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية
العرب اليوم - وزير الإعلام المصري يرحب بقرار تركيا الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية

GMT 17:52 2021 الأحد ,14 آذار/ مارس

الجزائر توجه "إنذار أخير" لقناة فرانس 24 وتهدد بسحب اعتمادها
العرب اليوم - الجزائر توجه "إنذار أخير" لقناة فرانس 24 وتهدد بسحب اعتمادها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:41 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

طرق تنسيق 3 إطلالات راقية و أنيقة بالفساتين لاحتفالات عيد الأم
العرب اليوم - طرق تنسيق 3 إطلالات راقية و أنيقة بالفساتين لاحتفالات عيد الأم

GMT 09:49 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا

GMT 09:35 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

ديكورات مطابخ مميزة وحديثة باللون الأخضر الداكن
العرب اليوم - ديكورات مطابخ مميزة وحديثة باللون الأخضر الداكن

GMT 04:00 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

الرئيس هادي يؤكّد أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران
العرب اليوم - الرئيس هادي يؤكّد أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران

GMT 05:51 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن 74 عامًا
العرب اليوم - وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل عن 74 عامًا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:27 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

"وادي الديسة" لوحة الجاذبية في معادلة الطبيعة السعودية
العرب اليوم - "وادي الديسة" لوحة الجاذبية في معادلة الطبيعة السعودية

GMT 03:38 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

وزراء مال منطقة اليورو يتعهدون بتمديد الدعم حتى نهاية 2022
العرب اليوم - وزراء مال منطقة اليورو يتعهدون بتمديد الدعم حتى نهاية 2022

GMT 19:29 2021 الإثنين ,08 آذار/ مارس

يلين تقلل من مخاوف التضخم بسبب حزمة "كورونا"
العرب اليوم - يلين تقلل من مخاوف التضخم بسبب حزمة "كورونا"

GMT 05:01 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية مثالية للاستكشاف في ربيع 2021

GMT 04:45 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

تعرف على مواصفات أكثر السيارات المناسبة للسيدات
العرب اليوم - تعرف على مواصفات أكثر السيارات المناسبة للسيدات

GMT 03:22 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

"الكفاءة المالية" للأندية السعودية تؤكد أنها لن تقبل بجدولة رواتب اللاعبين
العرب اليوم - "الكفاءة المالية" للأندية السعودية تؤكد أنها لن تقبل بجدولة رواتب اللاعبين

GMT 11:19 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

باتريس موتسيبي يعقد أول مؤتمر صحفي بعد فوزه برئاسة الكاف الثلاثاء
العرب اليوم - باتريس موتسيبي يعقد أول مؤتمر صحفي بعد فوزه برئاسة الكاف الثلاثاء

GMT 11:28 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد
العرب اليوم - قائمة أسوأ السيارات التي طرحت بمحركات V8 تضم لامبورجيني وفورد

GMT 09:34 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي هاغلر عن 66 عاما
العرب اليوم - وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي هاغلر عن 66 عاما

GMT 16:27 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

«سيغنال» يتوقف عن العمل في الصين
العرب اليوم - «سيغنال» يتوقف عن العمل في الصين

GMT 16:03 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

"فولكس فاجن" تؤسس مصانع بطاريات في مختلف أنحاء أوروبا
العرب اليوم - "فولكس فاجن" تؤسس مصانع بطاريات في مختلف أنحاء أوروبا

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 03:12 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 21:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
العرب اليوم - الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:43 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة
العرب اليوم - يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة

GMT 03:16 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
العرب اليوم - قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء
العرب اليوم - اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء

GMT 06:32 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

تعرف على أبرز مواصفات نيسان باترول سوبر سفاري 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز مواصفات نيسان باترول سوبر سفاري 2021

GMT 21:37 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تكن لجوجاً في بعض الأمور
العرب اليوم - لا تكن لجوجاً في بعض الأمور

GMT 06:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة
العرب اليوم - أفضل السيارات الكهربائية في 2021 "البطارية" تضع تسلا S على القمة

GMT 06:28 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

رينو تطلق سيارتها أركانا "إس يو في"الجديدة والمتميزة
العرب اليوم - رينو تطلق سيارتها أركانا "إس يو في"الجديدة والمتميزة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab