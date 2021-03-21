اهتمامات الصحف الجزائرية 21 آذار

تحدثت الصحف الجزائرية اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، مبرزة أن ملفات الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو المقبل والترتيبات المرافقة لها، والتنظيم الجديد للمحافظات والمناطق الإدارية تتصدر جدول الأعمال ورصدت انتعاش الساحة السياسية أمس بعد ركود دام عدة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى بدء الأحزاب المشاركة والمقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة دخلت في سباق لحشد التأييد وتابعت صحف الأحد تصاعد الاحتجاجات في لبنان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة غير المسبوق، مشيرة إلى خروج آلاف المتظاهرين في مسيرات جابت شوارع العاصمة بيروت، ومدن أخرى مطالبين بالتغيير وتأمين حقوق المواطنين.