اهتمامات الصحف المغربية الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة العمل التي ينتظر أن يقوم بها اليوم للرباط، وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، للتباحث مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، حول تعزيز التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب في مجال مراقبة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وبحث قضايا أخرى متعلقة بالأمن.

وتابعت التطورات السياسية في الجزائر، في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، ونقلت اقتراح قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الحالي.

وتناولت انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس في منتصف الشهر الجاري،وسط تنافس حاد بين المرشحين لهذا الاقتراع.

في الشأن الفلسطيني، تناقلت إدانة الخارجية الفلسطينية، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي القيام بزيارة استفزازية لمدينة الخليل، و بلدتها القديمة، و للحرم الإبراهيمي، للمشاركة في طقوس رسمية في أوجه معركته الانتخابية.

في الشأن السوداني، أخبرت عن حالة الترقب التي تسود الشارع السوداني، في انتظار القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة المرتقبة برئاسة عبد الله حموك، التي تواجه اقتصادًا مثقلا بالأزمات المعيشية وهبوط حاد في العملة الوطنية.

أوروبيا تناولت الصحف المغربية حالة الترقب التي تسود أيضا ايطاليا، في انتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة الذي ينتظر ان يتم اليوم، من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط فيه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.