اهتمامات الصحف التونسية 21 آذار

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدعوة مجموعة من المتظاهرين تجمعوا في شوارع العاصمة التونسية أمس إلى حلّ البرلمان وإسقاط المنظومة السياسية ،رافعين شعارات مساندة للرئيس التونسي قيس سعيّد ورأت أنه مع استمرار الأزمة السياسية في تونس، وتعطّل فرضيات المرور إلى الحوار قياسا بالعراقيل العديدة التي تواجهه، يعود الحديث من جديد في تونس على سيناريو الانتخابات المبكّرة و طرح فكرته كآخر الحلول .

وفي الشأن الليبي قالت صحف الأحد إنه لاتزال مشكلة الميليشيات المسلحة التي تقوم بجولات مواجهة فيما بينها بين الحين والآخر، أبرز التحديات الداخلية التي تواجهها حكومة عبدالحميد دبيبة الذي يسعى إلى إعادة البلاد إلى سكة الاستقرار ، مشيرة إلى تأكيد مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس، بأن ميليشيات مسلحة قاموا بمداهمات لعدة منازل لمواطنين في طرابلس وأخبرت صحف تونس عن تظاهر الآلاف في عدة دول أوروبية رفضاً لـما اسموه بـ"دكتاتورية" القيود الصحية المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.