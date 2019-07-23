اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات المكثفة التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري مع الفرقاء المعنيين لتسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل المخاوف من دخول البلاد في فراغ حكومي مما قد ينعكس سلبا على الأوضاع العامة ولاسيما الاقتصادية منها.

وأشارت الصحف إلى مقتل 43 شخصا على الاقل وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة في غارات شنتها مقاتلات روسية على سوق في مدينة معرة النعمان شمال غرب سوريا كما قتل 6 مدنيين آخرين جراء قصف لطيران النظام على مدينة سراقب في محافظة إدلب.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن مباشرة قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس هدم وتفجير منازل فلسطينيين تزعم أنها غير قانونية إلى جنوب القدس الشرقية وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت عن إعلان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية قالت سيئول إنها خرقت مرتين مجالها الجوي فوق البحر الشرقي (بحر اليابان) قرب جزر توكتو.

وتطرقت إلى إعلان وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت أمس أن بلاده ستسعى إلى تشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز

وأوردت صحف لبنان إعلان الرئيس الأمريكي في تصريحات له أمس أنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.