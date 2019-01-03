نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج on set
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نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج "on set"

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العرب اليوم - نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج "on set"

الفنانة نرمين ماهر
القاهرة - سارة رفعت

يستضيف برنامج "ON Set"، المذاع عبر فضائية "ON E"، الذي تقدمة الإعلامية شيرين حمدي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس، الفنانة نرمين ماهر.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، الموسيقار العالمي إلهام المدفعي، وتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية. "ON Set"، يذاع على فضائية "ON E"، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، وتقدمه الإعلامية شيرين حمدي.

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نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج on set نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج on set



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نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج on set نرمين ماهر تتحدث عن أخر أعمالها الفنية في برنامج on set



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