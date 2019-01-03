يستضيف برنامج "ON Set"، المذاع عبر فضائية "ON E"، الذي تقدمة الإعلامية شيرين حمدي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس، الفنانة نرمين ماهر.

وفي الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج، الموسيقار العالمي إلهام المدفعي، وتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية. "ON Set"، يذاع على فضائية "ON E"، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، وتقدمه الإعلامية شيرين حمدي.