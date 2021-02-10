السعودية تعيين لأول مرة سيدة لقيادة هيئة الإعلام المرئي والمسموع

عينت وزارة الإعلام السعودية، الأكاديمية إسراء عسيري، في منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب في البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها، إن مجلس إدارتها برئاسة الوزير المكلف ماجد القصبي، أصدر قرارا بتكليف عسيري برئاسة الهيئة، لتخلف بذلك سعود بن نصار الحازمي الذي كان مكلفا برئاسة الهيئة.

وتعمل هيئة المرئي والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه، بجانب منح تراخيص البث والعمل في قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائي، والبث الرقمي والكابل والأرضي، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو.

وشغلت عسيري قبل تسلمها منصبها الجديد، رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.وعملت سابقا في عدة مناصب في جهات مختلفة، إذ تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتليفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة "وندروومان" التقنية ومعهد "ماكين" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددا من الشركات، من أهمها شركة "آي تري" للحلول الرقمية