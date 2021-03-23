اهتمامات الصحف البريطانية 23 آذار

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ، ترحيب بريطانيا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل ، منوهة إلى وجوب اتخاذ المتمرديين الحوثيين خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني واهتمت الصحف بإعلان السلطات تمديد حظر السفر الدولي حتى شهر يوليو المقبل وفرض غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه إسترليني على المخالفين.

وأوردت تقارير متنوعة بمناسبة مرور عام على فرض حظر أول حظر شامل لمحاربة انتشار فيروس كرونا المستجد، ناقلة تحذير رئيس الوزراء أمس من احتمال وقوع موجة انتشار ثالثة للوباء مع ارتفاع عدد الإصابات مجدداً في عدد من الدول الأوروبية وأفادت صحف الثلاثاء بإعلان السلطات البنجلاديشية بدء تحقيق في الحريق الهائل الذي دمر مؤخراً مخيما يضم آلاف اللاجئيين الروهينجا، ونتج عنه تشريد ما لا يقل عن 50 ألف شخص ووفاة حوالي سبعة آخرين.