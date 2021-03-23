اهتمامات الصحف العراقية 23 آذار

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية أمس بالعمل على منع تلاعب التجار بالأسعار,بخاصة أسعار المواد الغذائية التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا واضحا على خلفية قرار الحكومة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وعرجت صحف الثلاثاء على الجلسة التداولية التي عقدها مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس تمهيدا لاختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية العليا في ضوء قانون المحكمة الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع الأسبوع الحالي وتناولت صحف بغداد مجددا الجهود المبذولة لإيجاد حل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل ,خصوصا مايتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 ,متوقعة التوصل إلى صياغة جديدة متفق عليها ضمن مشروع الموازنة قريبا.