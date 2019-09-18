أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإدانات العربية على الاعتداءات السافرة على منشآت النفط بالمملكة وتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " حفظه الله"، قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للسعودية فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى إدانة مصر للهجوم الإرهابي ووقوفها ودعمها للمملكة ضد هذه الاعتداءات الجبانة. ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى التوافق المصري الفرنسي على دعم الحل السياسي لأزمتي سوريا وليبيا، والسعي لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وذلك خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان.

وأخبرت أن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة التونسية ستجري بين رجل القانون المستقل قيس سعيد الذي حصل على 4ر18 % من أصوات الناخبين والإعلامي نبيل القروي الذي حصل على 6ر15 % بعدما ابتعد التصويت عن السياسيين حيث خرج كل من يوسف الشاهد رئيس الوزراء وعبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة.

وتحدثت الصحف المصرية عن مقتل 48 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين في هجومين انتحاريين منفصلين لحركة طالبان أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غنى، قبل أسبوعين من الانتخابات التي تعهدت حركة طالبان بعرقلتها.