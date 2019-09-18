أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

سلطت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الضوء على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الدولية ومحاسبة إسرائيل على تهربها من تنفيذ التزاماتها وخرقها لكل الاتفاقيات الموقعة، وذلك خلال لقائه سفراء وقناصل الدول والمؤسسات الدولية المانحة لفلسطين.

وتناولت دعوة كبير قضاة فلسطين محمود الهباش، علماء المسلمين والمرجعيات الدينية العليا في العالم الإسلامي إلى العمل على كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على مدينة القدس والهادف إلى عزلها عن فضائها العربي والإسلامي.

وتابعت مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وملاحقة مرتكبي المجازر وتقديمهم للعدالة الدولية.

ورصدت الصحف الفلسطينية اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.