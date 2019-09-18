أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري إلى باريس غدًا والتي تكتسب أهمية بالغة خاصة وأنها ستبحث في تنفيذ مقرارات مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني.

وتحدثت عن تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في تصريح له أن الأغوار جزء رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية ومركّب مهم في الدولة الفلسطينية العتيدة المتكاملة ومتواصلة الأطراف، وإن أي حديث عن ضمها لإسرائيل مرفوض وباطل وستكون له تداعيات كبيرة.

وأشارت الى مقتل عشرة مقاتلين عراقيين موالين لإيران جراء غارات شنتها طائرات حربية مجهولة بمنطقة البوكمال في شرق سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأخبرت صحف الأربعاء عن إعلان المستشارة الألمانية انغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله في برلين أن بلادها لا توافق على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم منطقة غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

ولفتت الانتباه إلى مقتل أكثر من 48 شخصًا في هجومين منفصلين نفذهما انتحاريان من حركة طالبان وقع أحدهما وسط البلاد قرب منطقة كانت تشهد تجمعًا انتخابيًا والآخر في كابول.