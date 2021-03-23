اهتمامات الصحف اللبنانية 23 آذار

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بفشل لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري بالرئيس ميشال عون في الخروج من أزمة تشكيل الحكومة بينما عاد سعر صرف الدولار مقابل الليرة للصعود سريعا من جديد وفي الشأن السوري أخبرت عن إدانة الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات المدفعية التي شنها النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب.

ونقلت عن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي تأكيده أن سد النهضة الإثيوبي أحد التحديات الكبرى التي تواجه بلاده رافضا الإجراءات الأحادية الإثيوبية وتحدثت عن إعلان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيتخذ قرارا بشأن الإنسحاب من أفغانستان بناء على التطورات الميدانية ومحادثات السلام.