أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن مرور المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، و نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات.

وتوسعت في الحديث عن قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المفترض عقدها في تونس يوم 6 أكتوبر الجاري، لتشكيل المقاعد الـ 217 لمجلس نواب تونس.

وكتبت صحف الأربعاء مغاربيًا، عن تنظيم مئات الجزائريين احتجاجات ضد الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل، ومطالبتهم بإقالة رجال النظام.

وتناولت تأكيد وزيرا خارجية مصر وفرنسا سامح شكري وجان إيفل لودريان، ضرورة العمل وفق رؤية مشتركة لتناول عدد من القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا واليمن في مؤتمر صحفي مشترك انعقد في القاهرة.

وأشارت صحف تونس إلى ترحيب الجيش الفنزويلي بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع ممثلين من المعارضة على تشكيل مجلس وطني للحوار وعدد من الخطوات التي تساعد على إيجاد مخرج من أزمة البلاد.