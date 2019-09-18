أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي بين المغرب وبريطانيا التي انعقدت بالرباط بغرض إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تشمل العديد من المجالات خاصة منها التجارية والاقتصادية.

وواصلت الصحف رصدها للادانة العربية والدولية للاعتداءات السافرة التي تعرضت لها منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية.

كما نقلت الصحف بيان وزارة الخارجية السعودية التي دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي لهذا العدوان التخريبي الذي يمس عصب الاقتصاد العالمي.

وواصلت الصحف اهتمامها بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس، مبرزةً أن رجل القانون المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي سيتنافسان على رئاسة تونس في الدور الثاني من الانتخابات.

كما تابعت الصحف التطورات في الجزائر، لافتةً الانتباه إلى أن المعارضة السياسية والحراك الشعبي يرفضان الاستحقاق الرئاسي، بالتوقيت والشكل الذين دعت إليهما السلطات.

وأخبرت الصحف عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين في هجوم وقع بالقرب من تجمع انتخابي للرئيس الأفغاني أشرف غني بإقليم باروان.