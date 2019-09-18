أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان مساندتها للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن المملكة.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد عزم بلاده على إبراز القضية الكشميرية على المستوى الدولي.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونلد ترامب الذي أكد عزمه على اللقاء برئيسي وزراء باكستان والهند لإقناع الطرفين على معالجة الخلافات، بما فيها قضية كشمير والقضايا الأخرى.

وأخبرت عن استكشاف احتياطي جديد للنفط والغاز بمنطقة كوهات شمال غربي باكستان.

وتطرقت إلى مشاركة الجيش الباكستاني في التدريبات العسكرية لمنظمة "شانغهاي للتعاون" في روسيا كجزء من مناورات مشتركة متعددة الجنسيات.

وعرجت إلى إبداء الأمم المتحدة عن ارتياحها إزاء تحسن الوضع الأمني في باكستان، وإقرارها إسلام آباد كمحطة عائلية لموظفيها.

وأشارت إلى إبداء صندوق النقد الدولي ارتياحه إزاء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني.

وأخبرت صحف باكستان عن مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وقعا في العاصمة كابول وإقليم باروان.