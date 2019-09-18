أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

تمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الإعمار الذي تم إعداده من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء بصورة مشتركة, وتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة أمس.

ونوهت الصحف بأهمية هذا القانون ودوره المستقبلي في إقامة البنى التحتية، وإنشاء المشاريع الإستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكانية في البلاد، وإدامة تشغيلها.

وتناولت صحف الأربعاء موضوع مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمحافظات, مبرزةً الآراء والمواقف المختلفة بشأن قرار إلغائها من قبل الحكومة, منوهةً برأي البرلمان إزاء هذه القضية المثيرة للجدل, داعيةً إلى توحيد الجهات الرقابية للحيلولة دون تداخل الاختصاصات وتوحيد الجهود للقضاء على الفساد والحد من هدر المال العام.