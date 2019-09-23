أبرز وأهم إهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات البرلماني العربي أهمية توحيد المواقف وإعادة صدارة القضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت صحف فلسطين قيام مستوطنين يهود بتجريف أراضي في ترمسعيا ومداهمات واعتقالات بالضفة وإصابة متطوعي إسعاف بالعيزرية.

وتحدثت عن تأكيدات الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي برهم صالح، خلال قمة ثلاثية في نيويورك دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتناقلت صحف اليوم بيانات وزارة الخارجية الفلسطينية أن جلسة مجلس الأمن للاستماع الى التقرير الربعي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، عكست الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وادانته، والتمسك بحل الدولتين وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، والجبهة الدولية العريضة المساندة للموقف الفلسطيني الرسمي الذي يعبر عنه باستمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على المنابر الدولية كافة.