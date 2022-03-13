البيت الأبيض يتحرى أنباء عن مقتل صحفي أمريكي في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام أن الصحفي الأمريكي برينت رينو لقي مصرعه خلال تغطيته الأعمال القتالية قرب كييف. وحمل رئيس شرطة مقاطعة كييف، أندريه نيبيتوف، القوات الروسية المسؤولية عن قتل رينو، مشيرا إلى أن الحادث وقع في مدينة إربين وأسفر عن إصابة صحفي آخر. وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر البطاقة الصحفية للقتيل حيث قيل إنه يعمل لصالح صحيفة "نيويورك تايمز". من جانبها، أكدت "نيويورك تايمز" صحة الأنباء عن وفاة رينو، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يكن يعمل لصالحها في أوكرانيا الآن بل استخدم بطاقة صحفية قديمة.من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه يجري الآن اتصالات مع كييف بغية التأكد من صحة الأنباء عن وفاة رينو.