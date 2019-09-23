أبرز وأهم إهتمامات الصحف المصرية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالتضامن المصري والأردني والعراقي مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي وتأمين حرية الملاحة في الخليج، كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي.

وأبرزت الصحف تأكيد القمة الثلاثية التي عقدت أمس وجمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين والرئيس العراقي برهم صالح، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أهمية التنسيق المستمر لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة كافة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، ودعم التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين الدول الثلاث.

وسلطت الضوء على تأكيد القمة الثلاثية أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ وحدة واستقلال هذه الدول وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها، ويتيح الحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي.

وتحدث الصحف عن المباحثات التي أجرها الرئيس المصري مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وتناولت مستجدات القضية الفلسطينية وكذلك مباحثات السيسي مع رؤساء الشركات الأمريكية للتعرف على المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

وتناقلت تصريحات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بأن المملكة ستعتبر الهجوم على منشأتي أرامكو الأسبوع الماضي عملاً حربيًا ضدها إذا كشفت التحقيقات أنه انطلق من أراضي إيرانية.

ونقلت الصحف تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن العمليات ضد الميليشيات الإرهابية مستمرة في طرابلس.