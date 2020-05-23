أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية اليوم السبت 23 أيَّار

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والنيابية أثر الإجراءات التي سيبدأ مصرف لبنان تنفيذها ابتداء من 27 مايو وانعكاساتها على تراجع سعر صرف الدولار من جهة وتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية من جهة أخرى.

وتحدثت عن إعلان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أمس أن السلطة أوقف كل أشكال الاتصال مع الجانب الإسرائيلي وانه تم إبلاغ الموظفين في القطاعات الحيوية بعدم الاتصال مع أي مسؤول إسرائيلي.

وأخبرت صحف السبت عن إعلان منظمة الصحة العالمية أن أمريكا اللاتينية باتت تشكل بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا مع وضع يثير القلق خصوصًا في البرازيل. وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أمس انتصار بلاده على فيروس كورونا المستجد.

وأوردت نبأ توقيع 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بيانًا أعلنته الخارجية الفرنسية أمس وأسفت من خلاله لنية الإدارة الأمريكية الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة. وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد نائب وزير الخارجية الروسية الكساندر غروشكو أمس أن بلاده ستبقى ملتزمة باتفاقية الأجواء المفتوحة طالما أنها سارية المفعول رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنسحب منها.