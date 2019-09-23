أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين بنشر صفحات خاصة تتحدث عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة مع باكستان، والدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

واهتمت بلقاءات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض إمكانية اللقاء بمسؤولين إيرانيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم

المتحدة.

وتطرقت إلى الحادث المأساوي الذي نجم عن اصطدام حافلة ركاب بصخرة أمس في شمال باكستان ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً بينهم 10 جنود ونساء وأطفال، وأخبرت عن عزم باكستان والصين على إطلاق مشاريع جديدة في إطار مشروع الممر الاقتصادي المشترك على رأسها مشروع طاقة

عملاق في ميناء جوادر، وعرجت على مخاوف سلطات الصحة الباكستانية من خروج وباء حمى الضنك عن السيطرة.

أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل طفل وإصابة أحد عشر شخصاً جراء انفجار وقع في إقليم باروان الشمالي.