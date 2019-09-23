أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الإثنين

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالزيارة التي بدأها الدوق الأكبر ولي عهد لوكسومبورغ الأمير غيوم للمغرب على راس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى، بهدف تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقصادية بين البلدين.

وتابعت الصحف تفاعلات الهجوم التخريبي على المنشآت النفطية لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، حيث نقلت عن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن احمد الجبير أن المملكة العربية السعودية تقوم بالتحقيقات، وأن نتائجها سيعلن عنها قريبَا.

وتناولت الوضع في سوريا حيث أوردت تصريحات الرئيس التركي رجب اردوغان، الذي أكد استعداد بلاده للتحرك على حدودها الجنوبية مع سوريا، بعد أن حذر من خطوات من جانب واحد، إذا لم تقر الولايات المتحدة إقامة منطقة آمنة شمال سوريا.

وأخبرت الصحف عن أجواء العنف التي تخيم على العاصمة الفرنسية، بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء الذين عادوا لتنظيم مظاهرات مناهضة لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.