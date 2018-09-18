أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجهود التي بذلتها الأطراف السياسية لوقف الحملات الإعلامية بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والذي بلغ مداه على خلفية النزاع حول مسألة تشكيل الحكومة في حين لم يسجل أي تحرك جدي باتجاه حلحلة العقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية.

وأشارت إلى اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلية أمس سفنا تشارك في مسيرة بحرية انطلقت من شواطىء شمال قطاع غزة تجاه الحدود البحرية مع إسرائيل بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاهها.

ولفتت صحف لبنان إالى تحذير رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الإتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق.