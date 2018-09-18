أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجهود التي بذلتها الأطراف السياسية لوقف الحملات الإعلامية بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والذي بلغ مداه على خلفية النزاع حول مسألة تشكيل الحكومة في حين لم يسجل أي تحرك جدي باتجاه حلحلة العقد التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية.
وأشارت إلى اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلية أمس سفنا تشارك في مسيرة بحرية انطلقت من شواطىء شمال قطاع غزة تجاه الحدود البحرية مع إسرائيل بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاهها.
ولفتت صحف لبنان إالى تحذير رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الإتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق.
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GMT 08:11 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الإثنين
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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