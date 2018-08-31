أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزيا بذكرى استقلال بلديهما
بموافقة الملك.. جامعة الإمام تنظم «مؤتمر التعريب» منتصف محرم
مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا تحتفي بنجاح الموسم .. شكر وتقدير للمملكة على التسهيلات والخدمات المميزة للحجاج
حائل تحتفل بوصول نائب أمير المنطقة
أمير القصيم يتفقد مشروعات الطرق في بريدة
النقل: 63 مليون رحلة إجمالي الحركة المرورية على طرق المملكة
التحالف: إصابة سبعة أشخاص بشظايا صاروخ حوثي
وزير حقوق الإنسان اليمني: التحالف ليس عسكريًا فحسب بل إنساني
متطوعات «السلام والإنقاذ» يقدمن خدماتهن لزوار المسجد النبوي
مفوض الأمم المتحدة في اليمن.. من الحياد إلى الانحياز
فضيحة قطرية: 100 ألف دولار لاسترضاء منظمة صهيونية
الإمارات تطرح ثلاث توصيات لحل نزاعات الشرق الأوسط
مقتل مدير وكالة سبأ وأربعة مدنيين بنيران الانقلابيين .. الجيش اليمني يقترب من عبدالملك الحوثي
رئيس أركان القوات المشتركة يزور جبهات القتال في صنعاء
ابن دغر: تقرير حقوق الإنسان اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة
الصين تنفي تأسيس قاعدة عسكرية في أفغانستان
GMT 12:53 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الجمعة
GMT 12:52 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة
GMT 12:50 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
GMT 12:48 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الجمعة
GMT 12:09 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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