أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الجمعة

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزيا بذكرى استقلال بلديهما

بموافقة الملك.. جامعة الإمام تنظم «مؤتمر التعريب» منتصف محرم

مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا تحتفي بنجاح الموسم .. شكر وتقدير للمملكة على التسهيلات والخدمات المميزة للحجاج

حائل تحتفل بوصول نائب أمير المنطقة

أمير القصيم يتفقد مشروعات الطرق في بريدة

النقل: 63 مليون رحلة إجمالي الحركة المرورية على طرق المملكة

التحالف: إصابة سبعة أشخاص بشظايا صاروخ حوثي

وزير حقوق الإنسان اليمني: التحالف ليس عسكريًا فحسب بل إنساني

متطوعات «السلام والإنقاذ» يقدمن خدماتهن لزوار المسجد النبوي

مفوض الأمم المتحدة في اليمن.. من الحياد إلى الانحياز

فضيحة قطرية: 100 ألف دولار لاسترضاء منظمة صهيونية

الإمارات تطرح ثلاث توصيات لحل نزاعات الشرق الأوسط

مقتل مدير وكالة سبأ وأربعة مدنيين بنيران الانقلابيين .. الجيش اليمني يقترب من عبدالملك الحوثي

رئيس أركان القوات المشتركة يزور جبهات القتال في صنعاء

ابن دغر: تقرير حقوق الإنسان اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة

الصين تنفي تأسيس قاعدة عسكرية في أفغانستان