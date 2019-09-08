أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد اهتمامها على عدد من القضايا المحلية المهمة,من بينها الزيارة الرسمية التي يزمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القيام بها للصين خلال الايام المقبلة, لافتةً الانتباه الى ان الزيارة ستؤسس لانطلاقة مشاريع مهمة في العراق ,والشروع بأحياء مجلس الأعمار من جديد ,والاعتماد على الخبراء والكفاءات العراقية المستقلة ,اضافة الى تأسيس صندوق الاعمارالعراقي - الصيني بقيمة عشرة مليارات دولار.

وأبرزت الصحف مواقف الكتل السياسية من الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا بخاصة مايتعلق بتنفيذ الحكومة الوعود التي قطعتها على نفسها بموجب البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب إثر منحه الثقة البرلمانية, وبشكل خاص مايتعلق بتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد وتحقيق الأمن في البلاد.

وتناولت صحف اليوم اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس مع سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى العراق، منوهةً بالمحاور التي ركز عليها اللقاء, ومن بينها سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق وبين دول الاتحاد الأوروبي.