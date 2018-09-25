أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

أمرٌ ملكي بمنح 189 من منتسبي وزارة الدفاع أوسمة نظير إسهاماتهم في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»

الملك يدشّن قطار الحرمين السريع لخدمة ضيوف الرحمن.. اليوم

ماكرون: أتطلع إلى تعميق شراكتنا من أجل تطوير منطقة العلا ومواصلتنا مكافحة الإرهاب والتطرّف.. خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني

د. العيسى: الاعتدال السني والشيعي تجمعهما مظلة الإسلام والمواطنة الصادقة

الجبير يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في نيويورك

ابتداءً من «4 أكتوبر».. ثماني رحلات يومياً لقطار الحرمين

أعمال المملكة الإغاثية تصل للمحتاجين

فيصل بن سلطان: المملكة تعيش نقلة حضارية وتنموية

سعود بن عبدالمحسن: التقاء المجد التليد باليوم الجديد

أرامكو تحتفي بالوطن بالخيال والفكر

المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تهنئ المملكة بذكرى اليوم الوطني

محافظ الخرج: اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتجدد كل عام لنرسخ ا?ركان المواطنة

القوات الجوية الملكية السعودية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني

سفارة المملكة في بوركينا فاسو تحتفل باليوم الوطني

نيابة عن أميرها.. الوزان يشهد احتفالات القصيم بيوم الوطن

الواصل: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة في سياستها

بعد التآمر مع إسرائيل.. الدوحة تُدمر اليمن بالحوثيين

الحوثيون يتساقطون في الحديدة والبيضاء

الحكومة اليمنية تدين عودة الاغتيالات في عدن

البرلمان العراقي يختار الرئيس.. اليوم