أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:
أمرٌ ملكي بمنح 189 من منتسبي وزارة الدفاع أوسمة نظير إسهاماتهم في «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»
الملك يدشّن قطار الحرمين السريع لخدمة ضيوف الرحمن.. اليوم
ماكرون: أتطلع إلى تعميق شراكتنا من أجل تطوير منطقة العلا ومواصلتنا مكافحة الإرهاب والتطرّف.. خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني
د. العيسى: الاعتدال السني والشيعي تجمعهما مظلة الإسلام والمواطنة الصادقة
الجبير يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في نيويورك
ابتداءً من «4 أكتوبر».. ثماني رحلات يومياً لقطار الحرمين
أعمال المملكة الإغاثية تصل للمحتاجين
فيصل بن سلطان: المملكة تعيش نقلة حضارية وتنموية
سعود بن عبدالمحسن: التقاء المجد التليد باليوم الجديد
أرامكو تحتفي بالوطن بالخيال والفكر
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تهنئ المملكة بذكرى اليوم الوطني
محافظ الخرج: اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتجدد كل عام لنرسخ ا?ركان المواطنة
القوات الجوية الملكية السعودية تنفذ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني
سفارة المملكة في بوركينا فاسو تحتفل باليوم الوطني
نيابة عن أميرها.. الوزان يشهد احتفالات القصيم بيوم الوطن
الواصل: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسة في سياستها
بعد التآمر مع إسرائيل.. الدوحة تُدمر اليمن بالحوثيين
الحوثيون يتساقطون في الحديدة والبيضاء
الحكومة اليمنية تدين عودة الاغتيالات في عدن
البرلمان العراقي يختار الرئيس.. اليوم
GMT 13:22 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:20 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:17 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:15 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:14 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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