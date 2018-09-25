أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتواصل الاشتباكات المسلحة بين المليشيات جنوب شرق طرابلس، منوهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وداعية إلى ضرورة فتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات، مشيرة إلى نزوح 1270 عائلة من تلك المناطق، ومحذرة من استمرار القصف العشوائي على المدنيين.
وركزت على دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية المدنيين في طرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرضت وتعرض حياتهم للخطر.
وأشارت إلى تصريح رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، أن الدعوة إلى جلسة استثنائية أمر من اختصاص هيئة رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الجلسة صحيحة قانونيًا بنسبة 100%، داعيًا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية .
وتطرقت إلى اتفاق المصالحة الذي عقد بين سوق الجمعة و تاجوراء لتشكيل لجنة لجبر الضرر والإفراج عن المخطوفين والموقوفين الذين تم القبض عليهم على الهوية من سجن الردع معيتيقة، مشيرة إلى إطلاق سراح الموقوفين من أبناء بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة الموقوفين في سجن معتيقة.
وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، بسبب الضغط الذي تعانيه منذ تشكيلها بعد الاتفاق السياسي.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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