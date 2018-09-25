أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتواصل الاشتباكات المسلحة بين المليشيات جنوب شرق طرابلس، منوهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وداعية إلى ضرورة فتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات، مشيرة إلى نزوح 1270 عائلة من تلك المناطق، ومحذرة من استمرار القصف العشوائي على المدنيين.

وركزت على دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية المدنيين في طرابلس الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة عرضت وتعرض حياتهم للخطر.

وأشارت إلى تصريح رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، أن الدعوة إلى جلسة استثنائية أمر من اختصاص هيئة رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الجلسة صحيحة قانونيًا بنسبة 100%، داعيًا إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية .

وتطرقت إلى اتفاق المصالحة الذي عقد بين سوق الجمعة و تاجوراء لتشكيل لجنة لجبر الضرر والإفراج عن المخطوفين والموقوفين الذين تم القبض عليهم على الهوية من سجن الردع معيتيقة، مشيرة إلى إطلاق سراح الموقوفين من أبناء بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة الموقوفين في سجن معتيقة.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، بسبب الضغط الذي تعانيه منذ تشكيلها بعد الاتفاق السياسي.