أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بنتائج الاجتماع العاشر لوزراء نفط دول الأوبك وخارج الأوبك.

وأبرزت الصحف التقدم الميداني للجيش اليمني على أكثر من جبهة ، مشيرة إلى أن مصرع الكثير من القيادات للانقلابيين الحوثيين ، دليل إضافي على انهيار المعسكر الحوثي.

بخصوص الوضع في ليبيا ، تحدثت أكثر من صحيفة جزائرية عن تصريحات نائبة المتحدث الرسمي الإقليمي للخارجية الأمريكية بدبي إيريكا تشوسانو ، وكشفها عن دعم بلدها للمبعوث الأممي إلى ليبيا ، غسان سلامه الذي يسعى لتكريس الحل السياسي للأزمة الليبية.