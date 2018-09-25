أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بنتائج الاجتماع العاشر لوزراء نفط دول الأوبك وخارج الأوبك.
وأبرزت الصحف التقدم الميداني للجيش اليمني على أكثر من جبهة ، مشيرة إلى أن مصرع الكثير من القيادات للانقلابيين الحوثيين ، دليل إضافي على انهيار المعسكر الحوثي.
بخصوص الوضع في ليبيا ، تحدثت أكثر من صحيفة جزائرية عن تصريحات نائبة المتحدث الرسمي الإقليمي للخارجية الأمريكية بدبي إيريكا تشوسانو ، وكشفها عن دعم بلدها للمبعوث الأممي إلى ليبيا ، غسان سلامه الذي يسعى لتكريس الحل السياسي للأزمة الليبية.
GMT 13:23 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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