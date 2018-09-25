أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إلى المقررات التي انبثقت عن جلسة تشريع الضرورة التي عقدها البرلمان اللبناني في ظل حكومة تصريف الأعمال، أمس، بشأن بنود تتعلق بقضايا معيشية واجتماعية ملحّة، في ظل غياب أي مؤشر يوحي بإمكانية انهاء الانقسام السياسي الراهن حيال ملامح الحكومة المنتظرة.
وواكبت الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك وتمحور حول تطورات الأوضاع في اليمن.
ورصدت الصحف، حصيلة الخسائر التي خلفها القصف المدفعي الذي استهدف أمس قرى بمحافظة إدلب، المدرجة ضمن مناطق خفض التوتر، شمال غربي سوريا، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتابعت التظاهرات التي يشهدها العراق في مدينة البصرة ومحيطها احتجاجًا على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وتطرّقت إلى تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، أمس، من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس معرضون لخطر مباشر، بينما بات أكثر من ٢.٦ مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.
وتناقلت صحف لبنان اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون قريبًا.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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