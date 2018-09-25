أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن باكستان لن ترضخ أمام التهديدات الهندية، وأن رغبتها في التعايش السلمي ليست مؤشراً على الضعف.

واهتمت بتجديد باكستان مواقفها الداعم اللقضية الكشميرية ومساندة الشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتطرقت إلى مساعي باكستان لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأموال المسروقة.

وعرجت إلى تعرض مناطق في إقليم السند الباكستاني لظاهرة التصحر والجفاف بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمكافحة الفساد، ومعالجة أزمة نقص الطاقة.

وأشارت إلى مساعي باكستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية.

وتناقلت أنباء مقتل أربعة من أفراد شرطة الحدود في انفجار وقع بمدينة شور تهبه بولاية بلخ شمالي أفغانستان.

كما أخبرت عن مقتل ثلاثة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.