أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن باكستان لن ترضخ أمام التهديدات الهندية، وأن رغبتها في التعايش السلمي ليست مؤشراً على الضعف.
واهتمت بتجديد باكستان مواقفها الداعم اللقضية الكشميرية ومساندة الشعب الكشميري حتى يتمكن من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتطرقت إلى مساعي باكستان لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأموال المسروقة.
وعرجت إلى تعرض مناطق في إقليم السند الباكستاني لظاهرة التصحر والجفاف بسبب التغيرات المناخية.
وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لمكافحة الفساد، ومعالجة أزمة نقص الطاقة.
وأشارت إلى مساعي باكستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دون اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية.
وتناقلت أنباء مقتل أربعة من أفراد شرطة الحدود في انفجار وقع بمدينة شور تهبه بولاية بلخ شمالي أفغانستان.
كما أخبرت عن مقتل ثلاثة كشميريين بنيران القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
GMT 13:23 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:22 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:20 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:17 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 13:14 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
أرسل تعليقك