أهم وأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

الملك ورئيس العراق يؤكدان تعزيز العلاقات الأخوية

القيادة تهنئ بانتخاب الحكومة العراقية وذكرى الاستقلال

ولي العهد يوجه بوصلة التنمية إلى عسير

فيصل بن بندر: المتحف الوطني سيصبح معلماً للعاصمة

أمير الرياض يشرف الاحتفال بيوم الوحدة الألماني

خالد الفيصل يعلن فوز أمين رابطة العالم الإسلامي بجائزة الاعتدال

أمير عسير يستقبل مشايخ المنطقة ويشيد بجهود هيئة الرقابة

فيصل بن مشعل: رؤية المملكة 2030 نقطة تحول لتطوير اقتصاد الوطن

أمير الشمالية يدشن مشروعات تنموية بقيمة 765 مليون ريال

المنحة الملكية تخفف أعباء اليمنيين

«العمل والتنمية الاجتماعية» تودع 74 مليون ريال في حسابات 423 لجنة أهلية

«التحالف» ينجح في الإفراج عن اثنين من أبناء صالح

صفقات سلاح المملكة عامل رئيس لنمو الاقتصاد الأميركي

العراق ينهي الجمود السياسي

إيطاليا تستضيف مؤتمراً بشأن ليبيا

ماي تحشد الدعم للخروج من الاتحاد الأوروبي

منع الحوثيين للمساعدات الإغاثية جريمة ضد الإنسانية

عباس لميركل: نعوّل على دوركم في تحقيق السلام العادل