أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف معالي السفير عبد العزيز الواصل، التي أكد فيها أن المملكة أخذت على عاتقها دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يحتاج من المجتمع الدولي أن يترجم التضامن معه إلى واقع ملموس حتى ينعم بالأمن والحرية والسلام.

وأوردت صحف فلسطين خبر استشهاد ، مواطن فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص والاختناق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات محافظ القدس، عدنان غيث، على أهمية مبادرات التواصل مع الفعاليات الشعبية والوطنية في كافة المناطق لما في ذلك من تحسس للواقع الذي نعيشه، والعمل على تذليل ما يعترض النهضة والنمو من عقبات وصولا الى الهدف السامي الأعلى لابناء الشع الفلسطيني وهو الحرية والاستقلال.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وواكبت، إعلان الحكومة الفلسطينية أنها ستطلب من مؤتمر الدول المانحة في نيويورك بعد يومين زيادة الدعم المالي لموازنتها، وتقديم المزيد من المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية.

وركزت على، أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُصر على تحويل الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين الفلسطينيين.